Семин об уходе из «Локомотива»: «Задавайте вопросы Мещерякову. Мне нечего сказать»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал решение клуба не продлевать с ним контракт.

«Задавайте вопросы Мещерякову, звоните ему. Мне нечего сказать. Все они говорят.

На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно», – сказал Семин.

💣Семин покинул «Локомотив». Николич возглавил команду

Первый сезон Семина-тренера в «Локо»: верил в белые футболки, открыл Горлуковича, выгнал Петракова за бокал шампанского