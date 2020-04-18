Семин об уходе из «Локомотива»: «Задавайте вопросы Мещерякову. Мне нечего сказать»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение клуба не продлевать с ним контракт.

«Задавайте вопросы Мещерякову, звоните ему. Мне нечего сказать. Все они говорят.

На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно», – сказал Семин.

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