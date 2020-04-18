«Локомотив» предлагал пост главного тренера помощнику Семина Пашинину до переговоров с Николичем

Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива» мог сменить его помощник Олег Пашинин, сообщает «Чемпионат».
Зимой руководство московского клуба предлагало Пашинину возглавить «Локо» после ухода Семина, на что ассистент ответил отказом.
Происходило это еще до переговоров с Марко Николичем, который возглавит команду с 1 июня.
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