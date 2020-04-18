«Локомотив» предлагал пост главного тренера помощнику Семина Пашинину до переговоров с Николичем

Теги Локомотив Олег Пашинин Юрий Семин премьер-лига Россия Марко Николич 1979 Чемпионат.com Футбол

Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива» мог сменить его помощник Олег Пашинин, сообщает «Чемпионат».

Зимой руководство московского клуба предлагало Пашинину возглавить «Локо» после ухода Семина, на что ассистент ответил отказом.

Происходило это еще до переговоров с Марко Николичем, который возглавит команду с 1 июня.

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