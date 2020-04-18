«Локомотив» предлагал пост главного тренера помощнику Семина Пашинину до переговоров с Николичем

на посту главного тренера «Локомотива» мог сменить его помощник , сообщает «Чемпионат».

Зимой руководство московского клуба предлагало Пашинину возглавить «Локо» после ухода Семина, на что ассистент ответил отказом.

Происходило это еще до переговоров с , который возглавит команду с 1 июня.

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