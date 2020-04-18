Защитник «Ахмата» Семенов: «В январе болезнь скосила всю команду. Возможно, коронавирус»

Защитник , комментируя выступления грозненцев, рассказал, что зимой многие игроки команды серьезно заболели.

– К неудачному результату в первую очередь нас привели индивидуальные ошибки. Плюс много травмированных, некоторым футболистам приходилось выступать не на своих позициях. почти на всех участках поля успел поиграть. А зимой нас добила болезнь, из-за которой пришлось корректировать всю подготовку.

– Коронавирус?

– Похожие симптомы. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли.

Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел коронавирусом. Парадокс.

– Вы должны приступить к тренировкам 10 мая?

– Дату перенесли на 15 мая, так как в этот день состоится заседание рабочей группы и . На нем, как я понял, будет принято окончательное решение по поводу возможности возобновить сезон.

Все игроки в этот день должны приехать в Грозный. Пройти процедуру проверки на коронавирус и отсидеть двухнедельный карантин. А дальше видно будет. Конечно, это радостная новость. Очень хочется нормально подвигаться. Скучаю по футболу, по мячу и партнерам.

Пока, правда, непонятно, какая будет цель тренировок, но это все равно лучше, чем сидеть дома. Главное, что уже виден свет в конце тоннеля. Германия возобновляет чемпионат, обязательно посмотрю матчи немецкой Бундеслиги, – сказал Семенов.