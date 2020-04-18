«Матч ТВ» показывает игру «Зенит» – ЦСКА сезона-2018/19

«Матч ТВ» сегодня показывает игру «Зенита» и ЦСКА в Премьер-лиге в чемпионский для петербуржцев сезон-2018/19.
Клуб из Санкт-Петербурга принимал армейцев 12 мая 2019 года, уже выиграв чемпионат России.
На Sports.ru можно посмотреть матч команд Сергея Семака и Виктора Гончаренко.
«Зенит» празднует чемпионство – качают Семака. И Заболотного!
Чемпионат России
28-й тур
- Дата проведения
- 12 мая, 19.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 61).
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ЦСКА –
Акинфеев, Родриго Бекао, Васин (Сигурдссон, 75), Дивеев, Фернандес, Влашич, Бистрович, Обляков, Ахметов (Щенников, 60), Чалов, Бийол (Эрнандес, 43).