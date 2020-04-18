«Матч ТВ» показывает игру «Зенит» – ЦСКА сезона-2018/19

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» сегодня показывает игру «Зенита» и ЦСКА в Премьер-лиге в чемпионский для петербуржцев сезон-2018/19.

Клуб из Санкт-Петербурга принимал армейцев 12 мая 2019 года, уже выиграв чемпионат России.

На Sports.ru можно посмотреть матч команд Сергея Семака и Виктора Гончаренко.

«Зенит» празднует чемпионство – качают Семака. И Заболотного!

Чемпионат России

28-й тур

Зенит – ЦСКА 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
12 мая, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30 Обляков, 1:1 – 38 Дриусси, 2:1 – 62 Ригони, 3:1 – 86 Дриусси.
ЗенитЛунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 61).
ЦСКААкинфеев, Родриго Бекао, Васин (Сигурдссон, 75), Дивеев, Фернандес, Влашич, Бистрович, Обляков, Ахметов (Щенников, 60), Чалов, Бийол (Эрнандес, 43).
Предупреждения:
Бийол (4), Ахметов (7), Ракицкий (32), Влашич (32), Жирков (50), Щенников (70), Дзюба (73), Набиуллин (84).

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