«Матч ТВ» показывает игру «Зенит» – ЦСКА сезона-2018/19

«Матч ТВ» сегодня показывает игру и в Премьер-лиге в чемпионский для петербуржцев сезон-2018/19.

Клуб из Санкт-Петербурга принимал армейцев 12 мая 2019 года, уже выиграв чемпионат России.

На Sports.ru можно посмотреть матч команд и .

«Зенит» празднует чемпионство – качают Семака. И Заболотного!

Чемпионат России

28-й тур