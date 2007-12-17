Рапино о Трампе: «Для меня он не президент. Президенты не ссорятся с людьми в твиттере и не отзываются плохо о сильных женщинах»

Футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала летнюю словесную пикировку с президентом США Дональдом Трампом, когда она отказалась от приглашения посетить Белый дом в случае победы на чемпионате мира.

«Честно говоря, я придавала этому куда менее серьезное значение, чем это было на самом деле. Я не находила логики в том, что ссора с президентом страны может быть резонансной.

Президенты не ссорятся с людьми в твиттере. Президенты не выступают против игроков национальной сборной и не оказывают на них излишнее давление перед главным матчем в турнире.

Президенты не отзываются плохо о всех сильных женщинах, поэтому для меня он не президент», – сказала Рапино.

Трамп о словах Рапино: «Меган должна выиграть, прежде чем говорить. Я приглашаю команду в Белый дом»