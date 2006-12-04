Рапино о желании на 2020 год: «Новый президент США. Этот просто сумасшедший»

Футболистка сборной США Меган Рапино, которая вчера получила женский «Золотой мяч», рассказала о желаниях на 2020 год.

«Победа на Олимпиаде в составе сборной США. Ни одна команда не выигрывала золотые медали сразу после победы на чемпионате мира.

Еще я хочу нового президента. Тот, что у нас есть сейчас (Дональд Трамп – прим. Sports.ru), просто сумасшедший.

Я выступаю за радикального кандидата-демократа, который смог бы реформировать систему, которая, очевидно, не работает ни для кого, за исключением тех, у кого много денег.

Мы должны заботиться о людях низов, включая тех, кто голосовал за Трампа. Часто они нуждаются в социальной защите и работе», – сказала Рапино в интервью France Football.

Главная бунтарка женского футбола: ненавидит Трампа, не скрывает гомосексуальность, тащит США