Мамаев, Жирков и Игнатьев поддержали челлендж Бузовой – сбор денег на помощь пожилым людям

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о челлендже в помощь пожилым людям, попавшим в сложную ситуацию в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.
Сбор денег – люди кладут купюру номиналом 5 тысяч рублей в кошелек и передают эстафету дальше – организовали поп-исполнительница Ольга Бузова и жена форварда «Урала» Павла Погребняка Мария вместе с фондом «Добродомик».
«Все мы перечислили на счет фонда деньги, которые пойдут на обеспечение продуктами и другими необходимыми вещами пожилых людей.
И ты можешь помочь тоже!💛» – написал Игнатьев в инстаграме и добавил хэштег #давайпоможемвместе.
В акции также приняли участие защитник «Зенита» Юрий Жирков, хавбек «Ростова» Павел Мамаев с женой Аланой, бывшие игроки «Спартака» Роман Павлюченко и Александр Самедов и другие известные люди.
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