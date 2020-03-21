Мамаев, Жирков и Игнатьев поддержали челлендж Бузовой – сбор денег на помощь пожилым людям

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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о челлендже в помощь пожилым людям, попавшим в сложную ситуацию в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Сбор денег – люди кладут купюру номиналом 5 тысяч рублей в кошелек и передают эстафету дальше – организовали поп-исполнительница Ольга Бузова и жена форварда «Урала» Павла Погребняка Мария вместе с фондом «Добродомик».

«Все мы перечислили на счет фонда деньги, которые пойдут на обеспечение продуктами и другими необходимыми вещами пожилых людей.
И ты можешь помочь тоже!💛» – написал Игнатьев в инстаграме и добавил хэштег #давайпоможемвместе.

В акции также приняли участие защитник «Зенита» Юрий Жирков, хавбек «Ростова» Павел Мамаев с женой Аланой, бывшие игроки «Спартака» Роман Павлюченко и Александр Самедов и другие известные люди.

 
 
 
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Публикация от Vladislav Ignatev (@ignatev_vlad)

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