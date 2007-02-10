Леонардо: «Неймар и Мбаппе входят в топ-4 игроков мира. У какого клуба есть такой состав?»

Спортивный директор Леонардо выразил удовлетворение составом команды.

«Сейчас я счастлив, потому что у нас отличная команда и отличные игроки. У какого клуба есть такой состав?

и Мбаппе входят в топ-4 игроков мира, и они выступают за «ПСЖ». Я рад, что у нас есть два из четырех лучших игроков в мире. Чего нам боятся [в Лиге чемпионов]?

К «ПСЖ» всегда возникает вопрос: способны ли мы добиться успеха [в Лиге чемпионов]? Но тут нет вопросов.

У нас есть вратарь, который выиграл Лигу чемпионов три раза. У нас одни из лучших молодых игроков», – заявил в интервью Canal Football Club.

В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с «Боруссией» из Дортмунда.

Неймар празднует день рождения: все в белом, туса около Эйфелевой башни. Тухель и руководство «ПСЖ» не приехали

Мбаппе устроил истерику из-за замены при счете 5:0. А после матча злился уже Тухель