«ПСЖ» пока не договорился с игроками о снижении зарплат. Клуб хочет, чтобы они отказались от 20-30%

ведет с игроками переговоры о снижении зарплат в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает L’Equipe, пока соглашение по этому вопросу не достигнуто. Со стороны клуба в переговорах участвует спортивный директор Леонардо, а и Маркиньос представляют интересы игроков.

«ПСЖ» надеется, что игроки пойдут на сокращение зарплат на 20-30%.

Переговоры проходят медленно. Руководство надеется, что игроки продемонстрируют ответственный подход к этому вопросу и проявят свою лояльность по отношению к клубу.

В прошлом сезоне бюджет «ПСЖ» составлял 637 млн евро. Из них на зарплаты уходил 371 млн евро.

Ранее профсоюз игроков Франции выпустил рекомендации по сокращению зарплат. Оклады игроков, которые получают от 10 тысяч до 20 тысяч евро в месяц, советовали сократить на 20%, от 20 тысяч до 50 тысяч евро — на 30%, от 50 тысяч до 100 тысяч — на 40%.