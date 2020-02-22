Игорь Акинфеев: «Футболку ван дер Сара вытащили у меня из сумки в аэропорту Манчестера в 2009-м»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как лишился футболки вратаря Эдвина ван дер Сара после игры в Англии в 2009 году (3:3).

– Когда в 2009-м году мы играли в Манчестере еще против великого ван дер Сара, я попросил его поменяться майками.

Я ее заполучил, но в аэропорту Манчестера у меня ее благополучно вытащили из сумки, когда я сдавал багаж. Поэтому майка ван дер Сара осталась в Манчестере.

- Интересно, кто ее забрал? Может, кто-то из наших?

– Нет. Потому что у ребят тоже пропали куртки, костюмы. В аэропорту. Грузчики или кто-то, не знаю, обшмонали все сумки и вытащили самое ценное для игроков, – сказал Акинфеев.