Орлов о приезде Смолова в Россию: «Проявился его непрофессионализм. Себя он больше любит, чем футбол»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возвращении нападающего «Сельты» в Россию в период пандемии коронавируса.

«Когда Смолов вернулся в Россию, проявился его непрофессионализм. Все-таки он себя больше любит, чем футбол.

Федор находится в аренде, и я думаю, что не собирается продлевать с ним трудовые отношения. Сейчас на него обрушился главный тренер испанской команды: «Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал».

Смолов не является олицетворением профессионального футболиста, и у него аритмичные выступления: сыграет 10-15 или даже 5 минут, пробежится – потом пауза. Вот почему с удовольствием его отдал в аренду. Семин – прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется и как играет.

Да, смотрите, какой гол он забил «Реалу». Потрясающий! Но это один эпизод, а надо играть 90 минут. Испанские команды проводят по 60 матчей за сезон, и в каждой игре они выдают то, что надо выдавать.

Черышев не попадает в состав «Валенсии» по этой же причине. Денис живет в Испании, но у него сил не хватает», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Смолов вернулся в Россию, хотя границы закрыты: частным джетом в Минск и машиной до Москвы