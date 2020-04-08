Василий Уткин: «Карпин не сумасшедший, чтобы идти в «Локомотив». Тренер после Семина – смертник, любого снесут за полгода»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о главных тренерах («Ростов») и ( ).

– Семак или Карпин – кто из них круче и лучше подходит сборной России?

– Во-первых, у сборной тренер на два года определен. Через два года кто-то из них, может, вообще не будет тренировать.

Вопрос тренера сборной всегда решается в конкретный момент времени, исходя из набора игроков, ситуации в команде в целом – куда она может повернуть. Абстрактно это не решается.

Карпин, безусловно, более сильный тренер, чем Семак. В первую очередь за счет опыта, конечно.

– Появилась информация, что Карпин ведет переговоры с . Он бы подошел в плане стилистики игры?

– Карпин не сумасшедший, чтобы идти в «Локомотив». Следующий тренер после Семина будет снесен за полгода. Любой. Если он только моментально, вдруг, сразу не покажет результат, а на это очень сложно рассчитывать.

У «Локомотива» довольно инертный менеджмент. В такой ситуации, как смена тренера, «Локомотив» должен был бы управляться из одного центра. А такая громоздкая система принятия решений, бюджета – это все очень сложно, очень все затрудняет.

Поэтому я думаю, что следующий тренер после Семина – смертник. И Карпин не может этого не понимать, потому что он уже дважды велся на то, что вот сейчас все сложится и тогда можно будет работать. Он так пришел в «Мальорку» и «Армавир».

Он точно не повторит этой ошибки, тем более что в у него все офигенно.

– Почему вы поддерживаете Ольгу Смородскую?

– Потому что я считаю, что ей вообще место в правительстве. Вот и все, – сказал Уткин во время стрима.

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