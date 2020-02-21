«Вас серебряная лань укусила?» Губерниев – Семину, который против снижения зарплат игроков

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о словах главного тренера Юрия Семина, который поддержал несогласие игроков с понижением зарплат на фоне пандемии коронавируса.

«Прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года . Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать. Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным.

Юрь Палыч, вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперед, гендиректор «Локомотива»!» – написал Губерниев.

Юрий Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Семин о зарплатах: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие – из маленьких городов. Их семьи зависят от них»