Губерниев – Семину: «А может, я тебя люблю? Нам ли быть в печали, Юрий Палыч? ❤️»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

Губерниев процитировал слова из песни поп-исполнительницы Светы «А может, нет, а может, да».

«А может, нет, а может, да? А может, это все слова? А может, ля? А может, лю? А может, я тебя люблю?

Нам ли быть в печали, Юрий Палыч?❤️» – написал Губерниев в комментариях к посту Семина.

Напомним, что во вчерашнем матче Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0) Семин был удален главным судьей Евгением Турбиным.

Губерниев написал: «Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника железнодорожников!» А Семин ответил: «Отпустил вас биатлон, и взялись вы за футбол».

Фото: скриншот из инстаграма