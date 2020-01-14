Губерниев – Семину: «А может, я тебя люблю? Нам ли быть в печали, Юрий Палыч? ❤️»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия судьи Дмитрий Губерниев Евгений Турбин соцсети Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

Губерниев процитировал слова из песни поп-исполнительницы Светы «А может, нет, а может, да».

«А может, нет, а может, да? А может, это все слова? А может, ля? А может, лю? А может, я тебя люблю?

Нам ли быть в печали, Юрий Палыч?❤️» – написал Губерниев в комментариях к посту Семина.

Напомним, что во вчерашнем матче Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0) Семин был удален главным судьей Евгением Турбиным.

Губерниев написал: «Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника железнодорожников!» А Семин ответил: «Отпустил вас биатлон, и взялись вы за футбол».

Фото: скриншот из инстаграма Юрия Семина

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