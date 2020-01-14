Семин о словах Губерниева про удаление: «Отпустил вас биатлон, и взялись вы за футбол»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева по поводу своей брани в адрес судей во время матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:0).

За претензии в адрес арбитров Семин был удален главным судьей Евгением Турбиным.

«Посмотрел матч «Локомотив» – ! Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника железнодорожников!

Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят?» – написал Губерниев в своем телеграм-канале после матча.

«Отпустил вас биатлон, и взялись вы за футбол! Но чтение по губам не ваша сильная сторона!

Нецензурной брани не было, а свое возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально.

P.S. Научился у вас, слушая комментарии биатлона. Прости», – парировал Семин в инстаграме.

Семин удален за ругань в адрес судей в матче с «Зенитом»