Семин о словах Губерниева про удаление: «Отпустил вас биатлон, и взялись вы за футбол»

Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия судьи Дмитрий Губерниев Евгений Турбин Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева по поводу своей брани в адрес судей во время матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:0).

За претензии в адрес арбитров Семин был удален главным судьей Евгением Турбиным.

«Посмотрел матч «Локомотив»«Зенит»! Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника железнодорожников!

Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят?» – написал Губерниев в своем телеграм-канале после матча.

«Отпустил вас биатлон, и взялись вы за футбол! Но чтение по губам не ваша сильная сторона!

Нецензурной брани не было, а свое возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально.

P.S. Научился у вас, слушая комментарии биатлона. Прости», – парировал Семин в инстаграме.

Семин удален за ругань в адрес судей в матче с «Зенитом»

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