Уткин об отношениях с Соловьевым: «Да срать ему на голову, мне все равно. Это не мой коллега»

Журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к телеведущему Владимиру Соловьеву.

– Подали бы вы руку Владимиру Соловьеву при встрече?

– Точно совершенно не подам ему руку, потому что мы с ним уже встречались в подобных ситуациях, и мы обменивались некрасивыми словами в этой ситуации. Поэтому там не возникнет даже вопроса, пожимать ли руку.

– Вы считаете, он педалировал тему отстранения вас за тот самый твит [о начале чемпионата мира]?

– Да срать ему на голову, мне совершенно все равно. Как среагирует в случае чего Соловьев – это настолько очевидно, это как кнопку нажать – и свет загорелся. Как на него обижаться-то можно? Человек делает что умеет, и так далее.

К вопросу о цитатах, которые все воспринимают или не воспринимают. Не хочу брать на себя избыток чего-то, но я начинал с программы «Взгляд». Я много чем занимался. Случалось ходить с охраной. У меня две дырки от ножа в спине. Я этой профессии посвятил довольно много времени и рисковал неоднократно.

В отношении парня вроде Соловьева Владимира Рудольфовича я могу сказать только, что меня с ним ничто не связывает. Это не мой коллега.

Я знаю немало людей, чье начало видел, видел, как они начинали, кто-то младше меня, кто-то чуть старше, и сейчас они занимаются просто чудовищными вещами в моем понимании. Они занимаются самым жесточайшим пиаром. В этом отношении у меня есть только одна цитата – из Высоцкого, одной из самых главных его песен: «Это псы, отдаленная наша родня, мы их раньше считали добычей». Вот и все.

Это не близкий мне человек. Он не занимается тем же делом, что и я, – сказал Уткин в интервью на YouTube-канале «Мы к вам приедем».

Соберите команду в Fantasy и боритесь за PS4, телевизор, камеру GoPro и другие суперпризы!