Родриго – лучший молодой игрок Европы по версии Goal, Фати – 2-й, Гринвуд – 3-й

Издание Goal.com составило список лучших молодых игроков мира в 2020 году.
Первое место занял вингер «Реала» Родриго Гоэс. В тройку также попали полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати и форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.
Также в топ-10 вошли:
4. Рейньер («Реал»);
5. Эдуардо Камавинга («Ренн»);
6. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);
7. Ли Кан Ин («Валенсия»);
8. Мохаммед Ихаттарен (ПСВ);
9. Такефуса Кубо («Реал» / «Мальорка»);
10. Райан Гравенберх («Аякс»).
С полным рейтингом вы можете ознакомиться здесь.