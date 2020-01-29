Родриго – лучший молодой игрок Европы по версии Goal, Фати – 2-й, Гринвуд – 3-й

Издание Goal.com составило список лучших молодых игроков мира в 2020 году.

Первое место занял вингер «Реала» Родриго Гоэс. В тройку также попали полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати и форвард Мэйсон Гринвуд.

Также в топ-10 вошли:

4. Рейньер («Реал»);

5. Эдуардо Камавинга («Ренн»);

6. Габриэл Мартинелли ( );

7. Ли Кан Ин («Валенсия»);

8. Мохаммед Ихаттарен (ПСВ);

9. Такефуса Кубо («Реал» / «Мальорка»);

10. Райан Гравенберх ( ).

С полным рейтингом вы можете ознакомиться здесь.