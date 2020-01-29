Родриго – лучший молодой игрок Европы по версии Goal, Фати – 2-й, Гринвуд – 3-й

Теги Ренн Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды ПСВ Аякс премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Валенсия Мальорка лига 1 Франция Ла Лига Арсенал рейтинги Такефуса Кубо Райан Гравенберх Родриго Гоэс Анссумане Фати Мохаммед Ихаттарен Ли Кан Ин Мэйсон Гринвуд Эдуардо Камавинга Габриэл Мартинелли Рейньер Футбол

Издание Goal.com составило список лучших молодых игроков мира в 2020 году.

Первое место занял вингер «Реала» Родриго Гоэс. В тройку также попали полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати и форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.

Также в топ-10 вошли:

4. Рейньер («Реал»);

5. Эдуардо Камавинга («Ренн»);

6. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

7. Ли Кан Ин («Валенсия»);

8. Мохаммед Ихаттарен (ПСВ);

9. Такефуса Кубо («Реал» / «Мальорка»);

10. Райан Гравенберх («Аякс»).

С полным рейтингом вы можете ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья