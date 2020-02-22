Леонид Федун: «Пик коронавируса в Европе пройден. Кто мог заболеть, уже заболели»

Владелец и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун высказался о пандемии коронавируса.

«Очень тяжелая ситуация в США, там непонятно, как это все будет развиваться. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато.

Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели и дальше рынок начнет потихоньку выходить [из кризиса]», – сказал Федун.

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