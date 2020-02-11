«Давайте просто похлопаем легенде». Сборная России поздравила Акинфеева с 34-летием

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня празднует свое 34-летие.

К поздравлениям присоединилась сборная России: «Игорю Акинфееву – 34. Давайте просто похлопаем легенде».

Акинфеев, дебютировавший за ЦСКА в 2003 году, в общей сложности провел за клуб более 600 матчей, по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок России, семь раз – Суперкубок страны, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

За сборную России Акинфеев провел 110 матчей, помог команде успешно выступить на домашнем ЧМ-2018, на котором она дошла до 1/4 финала, а в октябре 2018 года объявил о завершении карьеры в сборной.

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