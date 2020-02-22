Уткин о Семине: «Трудно было выступить более идиотским способом. Обнажает мотивы»

Журналист Василий Уткин вновь высказался на тему сокращения зарплат в .

«Этот фальстарт Палыча [Юрия Семина] стоит дорого, и не в деньгах... Трудно было выступить более идиотским образом.

Это отлично обнажает мотивы. Вскрывает, как скальпель», – написал Уткин в телеграм-канале.

Он также опубликовал четверостишие из песни Владимира Высоцкого «Пока вы здесь в ванночке с кафелем...»:

«Вы водочку тут буздыряете

Большими, большими глотками,

А он себя шьет, понимаете?

Большими-большими стежками...»

Семин о зарплатах: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие – из маленьких городов. Их семьи зависят от них»

Юрий Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»