Уткин о Семине: «Трудно было выступить более идиотским способом. Обнажает мотивы»

Журналист Василий Уткин вновь высказался на тему сокращения зарплат в «Локомотиве».
«Этот фальстарт Палыча [Юрия Семина] стоит дорого, и не в деньгах... Трудно было выступить более идиотским образом.
Это отлично обнажает мотивы. Вскрывает, как скальпель», – написал Уткин в телеграм-канале.
Он также опубликовал четверостишие из песни Владимира Высоцкого «Пока вы здесь в ванночке с кафелем...»:
«Вы водочку тут буздыряете
Большими, большими глотками,
А он себя шьет, понимаете?
Большими-большими стежками...»
Семин о зарплатах: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие – из маленьких городов. Их семьи зависят от них»
Юрий Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»