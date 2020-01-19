Чалов о фильмах и сериалах: «Джентльмены» очень понравились. Sex Education – вообще топ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, какие фильмы и сериалы ему понравились за последнее время.
– Какие фильмы смотрел в последнее время?
– Последний фильм очень понравился – «Джентльмены».
– А ты часто ходишь в кино?
– Да, люблю, можно сказать, второе хобби. В последнее время на сериалы тоже подсел.
– Что смотришь, Netflix?
– Да, Netflix, но не в оригинале. Как-то не идет мне. Больше отвлекаешься на чтение [субтитров], не погружаешься полностью.
– Что смотрел последнее?
– Сейчас второй сезон Sex Education («Половое воспитание» – прим. Sports.ru), вообще топ-сериал. И «Эйфорию». На самом деле много чего смотрел.
– Согласен с «Оскаром» «Паразитам»?
– Я, кстати, еще не смотрел, не было времени, – заявил Чалов.