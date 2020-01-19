Чалов о фильмах и сериалах: «Джентльмены» очень понравились. Sex Education – вообще топ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, какие фильмы и сериалы ему понравились за последнее время.

– Какие фильмы смотрел в последнее время?

– Последний фильм очень понравился – «Джентльмены».

– А ты часто ходишь в кино?

– Да, люблю, можно сказать, второе хобби. В последнее время на сериалы тоже подсел.

– Что смотришь, Netflix?

– Да, Netflix, но не в оригинале. Как-то не идет мне. Больше отвлекаешься на чтение [субтитров], не погружаешься полностью.

– Что смотрел последнее?

– Сейчас второй сезон Sex Education («Половое воспитание» – прим. Sports.ru), вообще топ-сериал. И «Эйфорию». На самом деле много чего смотрел.

– Согласен с «Оскаром» «Паразитам»?

– Я, кстати, еще не смотрел, не было времени, – заявил Чалов.