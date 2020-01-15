Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как реагировал на интерес прошлым летом.

– Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение. Может показаться, что я сейчас заплакал (смеется). Нет, просто соринка в глаз попала.

Даже не помню, если честно. Мне первым об этом сообщил Кристиан (агент). Сказал, что есть предложение, и спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно».

Думаю, любой футболист хочет поиграть в английской Премьер-лиге. Это нормально.

Тогда они начали общаться с ЦСКА. Контракт – это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА устроило предложение. И как клуб к этому относится.

– Ты в курсе, что тебя хотел видеть в «Пэлас» главный тренер? И до сих пор хочет.

Мне очень приятно. Не случилось. Значит, так должно было быть, – сказал Чалов.