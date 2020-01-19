Федун о паузе в РПЛ: «Курс евро летит к 85 рублям, а доходов не будет без мероприятий»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о том, как скажется на клубе пауза в чемпионате России из-за коронавируса.

«Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям.

А доходов вообще не будет, если не будет мероприятий», – заявил Федун.

6 марта, в Вене состоялась встреча, по итогам которой Россия не поддержала предложение Организации стран-экспортеров нефти до конца года увеличить объем сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать падение спроса на нефть из-за коронавируса. В итоге цена нефти Brent опустилась ниже 46 долларов за баррель, что произошло впервые с 25 июня 2017 года.

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