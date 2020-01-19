Леонид Федун: «Футбол умер на время коронавируса»

Владелец Леонид Федун высказался об эпидемии коронавируса.

Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет видеоконференцию с представителями европейских футбольных федераций. Ожидается, что чемпионат России будет остановлен на две недели.

«Завтра будет решение, что произойдет дальше. У нас нет никакого выбора, конечно, обязаны подчиниться рекомендациям Министерства спорта.

По коронавирусу есть оптимистичные оценки, что эпидемия может закончиться в России в середине апреля, так что чемпионат мы физически провести не успеем.

Вопросов больше, чем ответов. Футбол умер на время коронавируса», – заявил Федун.

Ранее было объявлено о запрете всех спортивных мероприятий в Москве до 10 апреля.