«Зона вылета близко, «Спартак» страхуется. Идея Федуна здравая». Широков о досрочном завершении РПЛ

Бывший полузащитник и «Спартака» Роман Широков прокомментировал слова владельца Леонида Федуна.

Вице-президент компании «Лукойл» предложил досрочно завершить сезон из-за коронавируса.

«Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не все зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро.

«Зенит», конечно, можно признать чемпионом, я не против (улыбается). Но ничего критичного пока нет, надо подождать апреля. Спешить никуда не надо.

А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется (смеется)», – сказал Широков.

«Спартак» идет на восьмом месте в РПЛ, на 6 очков опережая «Тамбов», занимающий 15-е место. «Зенит» лидирует в таблице с отрывом в 9 очков.