Федун о коронавирусе: «Наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Президент Леонид Федун высказался о пандемии коронавируса в мире.

Ранее было объявлено о запрете всех спортивных мероприятий в Москве до 10 апреля.

«Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий – это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз.

Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей что за доигрыш…

Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА завтра перенесет Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается.

Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а девять миллионов человек, каждый день едущие в метро, – это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», все страннее и страннее», – заявил Федун.

Футбол без зрителей – 😔😔😔