Ротенберг о Кокорине: «Саня – неординарный и талантливый футболист. Команда сплотилась вокруг него»

Президент «Сочи» подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

– Вы знаете, я сегодня увидел именно команду. Ребята бились. Один за всех и все за одного. Это главная наша победа. У нас есть коллектив. Это здорово!

– Есть уверенность, что «Сочи» не вылетит?

– Будем играть дальше. У нас каждый матч как финал. Я не оглядываюсь назад. Смотрю только вперед, не считаю расклады.

– Приглашение Кокорина пока оправдывает себя на все 100 процентов?

– Вы же все сами видите. Саня – очень неординарный, талантливый футболист. Он нам помогает, взбудоражил ребят. Команда сплотилась вокруг него, это очень важно.

– Если летом Кокорин не вернется в «Зенит», постараетесь подписать с ним полноценный контракт?

– Кокорин – игрок «Зенита», у нас он выступает на правах аренды. Все права на него у питерского клуба. А что будет летом? Будет время – будет пища.

– Понимаете, что сегодня здорово помогли «Зениту» сделать уверенный шаг к чемпионству?

– Ну я же питерец (смеется). Вы же знаете, из какого я города?

– Допускаете, что во вторник чемпионат России будет прерван?

– Не знаю. Не мне решать. Хотелось бы, чтобы этот сезон был закончен каким-то образом. Но здесь уже много факторов.

Это уже не спортивная тема, на первый план выходит здоровье. Поэтому мне сложно сейчас ответить на ваш вопрос, – сказал Ротенберг.

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