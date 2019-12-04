Кокорин об инциденте с Паком: «Думаю, ему это было не нужно, больше его начальству. Мы пожали руки, конфликт был убит»

Нападающий Александр Кокорин, играющий в «Сочи» на правах аренды, в интервью блогеру Евгению Савину рассказал о том, что после инцидента в «Кофемании» помирился с директором департамента Минпромторга Денисом Паком.

– 8 октября. Происходит весь этот ###### (трыднец), который потом все долго обсуждают. В какой момент ты понял: «Блин, мы реально накосячили»?

– 8-го с утра и понял. Мы легли спать, проснулись, новости уже первые появились с «Кофеманией». Уже прекрасно понимали, что это плохо может закончиться.

Я просто не понял, как это все появилось и кому это нужно было тогда уже. Мы расходились спокойно, пожали руки, конфликт был убит.

– Пожали руки с Паком?

– Пожали руки с Паком, пожали руки со всей «Кофеманией», с менеджерами, официантами. Вообще претензий ни к кому не было. Мы ушли оттуда – и в итоге появляется такая ситуация: побили чиновника, вот такие футболисты.

– До этой минуты я не знал, что вы расходились, пожав друг другу руки. И конфликт был исчерпан?

– Да.

– Че, серьезно?

– Серьезно. Есть долгие видео, как мы стоим уже после этого всего, общаемся.

– А почему об этом никто не знал?

– А кому это нужно было показывать? Не, ну те ребята, которые ходили на суды, в принципе, это слышали. Видишь, там много писали, как мы улыбаемся, как мы себя ведем. А сам процесс мало кто разбирал. Я видел одну статью, не помню, кто ее сделал. Там человек подробно окунулся и, в принципе, все расписал.

– Правда, что кто-то из твоего окружения приходил в «Кофеманию», чтобы выкупить записи?

– Это неправда. Это то же самое, как мы потратили два с половиной миллиона в заведениях. Смысл нам забирать запись, если мы пожали руки и извинились перед всеми? Те ребята, менеджеры из «Кофемании», это все на суде подтвердили. Видно, как я жму руки. Ну смысл потом мне приходить: «Отдайте мне это видео»?

– Правда, что первым тебе позвонил Дюков?

– Звонков было много, но первым был Александр Валерьевич, да.

– Что он тебе сказал?

– Ему было важно, как я сейчас понимаю, услышать от меня всю историю, как действительно было. Я ему все это рассказал. Он мне сказал: «Подготовься, ищи хороших адвокатов».

– Слышал, что тебе предложил помощь Дзюба. Он сказал, что у него есть друзья в администрации, в правительстве, они решат. Нужно только перед Паком извиниться. Это правда?

– Он общается с какими-то ребятами, он просто узнавал всю эту ситуацию. Насколько я знаю, сказали, что лучше этого не касаться и шансов нет.

– То есть эта демонстративная порка уже тогда была задумана?

– Я думаю, это было не нужно самому Паку, больше его начальству.

– У тебя была очная встреча с Паком. Ты не спрашивал у него, почему дело дошло до суда, почему было заявление и все эти обвинения, если вы с ним пожали урки и друг перед другом извинились?

– На очной ставке у него было два или три адвоката. И адвокат, одна женщина, вообще не давала ему говорить. Ему задаешь вопрос, она подходит, ему так на ухо (наклоняется к Савину и что-то говорит ему на ухо – прим.) – оп, вот это отвечай.

Я сразу подошел, говорю: «Вы действительно на нас до сих пор злые? Хотите, чтобы были все эти разбирательства, всех таскали по судам, нанимали адвокатов? Неужели мы не можем решить вопрос сами?» Это не значит, что мы испугались, просто хотим решить вопрос, если это возможно. Я говорю: «Это возможно?» Он молчал, ему адвокат сказал ничего на это не отвечать, суд разберется, – рассказал футболист.

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