Кокорин о суде: «Это заказная история, глупо отрицать. Следователи прямым текстом говорили: «Есть указание, нужно выполнить»

Нападающий Александр Кокорин, играющий в «Сочи» на правах аренды, в интервью блогеру Евгению Савину выразил уверенность, что дело против него и Павла Мамаева в связи с драками в Москве носило заказной характер.

– Ты мне рассказывал, что вас посадили по смске. Братан, как это возможно?

– Я тебе говорил не про смс. Я просто видел, как большие люди решают какие-то свои вопросы.

– То есть вы попали в большой замес, где люди просто сидят и решают судьбы, условно говоря, одним сообщением в WhatsApp?

– Жека, я об этом думал изначально. У нас было 18 следователей. Из них, поверь, была пара порядочных людей. И они сами говорили прямым текстом: «Ну блин, есть указание, нужно его выполнить».

Глупо отрицать, что это была заказная и несправедливая история, потому что все факты налицо. Как это все происходит, следствие, прокуратура, о чем говорят люди. Там никто не хочет разбираться. Все было именно так: из-за того, что мы уже пробыли там (в СИЗО – прим.) долгое время, мы должны получить реальный срок, – заявил футболист.

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