УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» сняться с ЛЕ, чтобы турнир продолжился в нормальном режиме. Клубы отказались

УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» отказаться от участия в Лиге Европы, чтобы турнир мог продолжиться в нормальном режиме, сообщает Il Messaggero.
Причина просьбы в том, что президент союза Александер Чеферин надеется провести соревнования под эгидой УЕФА, включая Евро-2020, так, как было запланировано.
Однако итальянские клубы отклонили данное предложение.
После этого УЕФА заверил «Рому», что команда не будет исключены из Лиги Европы, так как вина за несостоявшийся матч с «Севильей» будет возложена на испанскую сторону, поскольку римляне были готовы отправиться в Испанию.
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