УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» сняться с ЛЕ, чтобы турнир продолжился в нормальном режиме. Клубы отказались

УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» отказаться от участия в , чтобы турнир мог продолжиться в нормальном режиме, сообщает Il Messaggero.

Причина просьбы в том, что президент союза надеется провести соревнования под эгидой УЕФА, включая Евро-2020, так, как было запланировано.

Однако итальянские клубы отклонили данное предложение.

После этого УЕФА заверил «Рому», что команда не будет исключены из Лиги Европы, так как вина за несостоявшийся матч с «Севильей» будет возложена на испанскую сторону, поскольку римляне были готовы отправиться в Испанию.

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