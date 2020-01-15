УЕФА обсудит проведение всех национальных турниров, еврокубков и Евро-2020 17 марта

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УЕФА объявил о проведении заседания, цель которого – обсуждение возможных решений в связи с распространением коронавируса.

В собрании, которое состоится 17 марта по видеосвязи, примут участие представители международных ассоциаций-членов УЕФА, члены ассоциации европейских клубов (ECA) и представители международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

На совещании будет обсуждаться ситуация с проведением всех национальных турниров и всех международных соревнований, включая Евро-2020.

Ранее сообщалось, что союз рассматривает решение о приостановке как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.

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