УЕФА обсудит проведение всех национальных турниров, еврокубков и Евро-2020 17 марта

объявил о проведении заседания, цель которого – обсуждение возможных решений в связи с распространением коронавируса.

В собрании, которое состоится 17 марта по видеосвязи, примут участие представители международных ассоциаций-членов УЕФА, члены ассоциации европейских клубов (ECA) и представители международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов ( ).

На совещании будет обсуждаться ситуация с проведением всех национальных турниров и всех международных соревнований, включая .

Ранее сообщалось, что союз рассматривает решение о приостановке как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.

Коронавирус рушит сезон. Серию А остановили, во Франции, Испании, Германии и, возможно, России будут играть без зрителей