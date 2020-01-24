Адвокат Кокорина: «По накалу и по силе муссирования знаю только одно такое дело – Ходорковского»

Адвокат нападающего «Сочи» Александра Кокорина Татьяна Стукалова в интервью блогеру Евгению Савину ответила на вопрос о том, почему директор департамента Минпромторга Денис Пак решил судиться с футболистом, хотя ранее стороны, по словам Кокорина, помирились и пожали руки после драки в «Кофемании» осенью 2018 года.

– Почему за несколько часов Пак поменял свое решение?

– Мужчины, которые повздорили и имеют легкий вред... Будем объективны, ведь у господина Пака там вообще ничего нет. Эксперты не могли ничего, даже если бы они хотели что-то натянуть, на какие-то побои, там это сделать было невозможно. В обоих случаях это легкий вред.

Почему он принял решение пойти и заявить в полицию, почему они не остановились на том, что ну произошла эта потасовка, ну повздорили... Ни сломанных костей, ни ссадин, ни синяков, ничего нет. Почему так произошло – я не могу ответить на этот вопрос. Это несоизмеримое наказание [по отношению] к этим действиям.

По накалу и по силе муссирования этого дела я знаю только одно [такое же]. Это дело Ходорковского. Второе – это дело Кокорина, – заявила Стукалова.

Глава и совладелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский в 2005 году был приговорен к 9 годам лишения свободы, а затем, по новым обвинениям, к 14 годам колонии. Фактически он находился в заключении 10 лет и 2 месяца, в 2013 году был помилован Владимиром Путиным.

Кокорин о суде: «Это заказная история, глупо отрицать. Следователи прямым текстом говорили: «Есть указание, нужно выполнить»

Александр Кокорин: «Никогда не видел, чтобы каналы показывали всю мою жизнь. Естественно, у народа реакция: «Зажрались, надо закрыть»

Кокорин об инциденте с Паком: «Думаю, ему это было не нужно, больше его начальству. Мы пожали руки, конфликт был убит»

Кокорин о Путине: «На аватарке точно не будет. Столкнулся с системой и понял, что не все так хорошо, как я думал»

Денис Пак: «Были выкрики: «Убью». Кокорин повернулся и агрессивно сказал, что я китаец»

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