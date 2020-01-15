Смородская о госфинансировании: «На билетах ты не можешь заработать, пиво продавать не дают. У клубов нет другого пути»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о неизбежности госфинансирования в Тинькофф РПЛ.
– «Локомотив» – клуб, который принадлежит госкомпании. Вам не кажется, что это главная проблема для «Локо»?
– Ничего плохого в том, что за спиной клуба стоит госкомпания, я не вижу.
– Вы считаете, это нормально?
– Да. Дело все в том, что... а «Лукойл» у нас не госкомпания?
– Частная компания.
– Ну да, ну да.
– Ну они свои деньги тратят?
– Нет, вы знаете, нет такой прямой связи. Во времена Якунина очень серьезно относились к деньгам. Никакого бюджета в 4-5 миллиардов я не имела. Я имела меньше 2 миллиардов рублей. Курс был другой, но дело в том, что я на эти деньги должна была строить арену, которую они [предыдущее руководство] не построили, Малую («Сапсан Арена» – прим. Sports.ru). Мы заново сваривали все несущие конструкции. На футбол было очень мало денег. При этом очень высокая была в футболе конкуренция.
– Вернемся к госфинансированию. Вы считаете, что это нормально, так должно быть?
– К сожалению, у нас нет другого пути заработать деньги. У клубов нет другого пути.
– Надо жить по средствам.
– Что значит «жить по средствам»? Объясняю вам. Два матча в неделю проходят на твоей арене. Что ты заработаешь? Ничего.
На билетах ты не можешь заработать. Пиво тебе продавать не дают. Поэтому у тебя нет спонсоров.
Мы лоббировали возврат пива на стадионы ну просто всеми силами РФС. Потому что когда прекрасный чемпионат мира у нас еще только готовился, ясно было, что пиво будут продавать. Во всем мире его продают, и мы хотели это распространить на чемпионат [России]. У нас ничего не получилось, – сказала Смородская.
РПЛ и ФНЛ нужно не расширение, а структурная реформа, которая сделает клубы прозрачнее