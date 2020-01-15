Смородская о госфинансировании: «На билетах ты не можешь заработать, пиво продавать не дают. У клубов нет другого пути»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о неизбежности госфинансирования в Тинькофф РПЛ.

– «Локомотив» – клуб, который принадлежит госкомпании. Вам не кажется, что это главная проблема для «Локо»?

– Ничего плохого в том, что за спиной клуба стоит госкомпания, я не вижу.



– Вы считаете, это нормально?

– Да. Дело все в том, что... а «Лукойл» у нас не госкомпания?

– Частная компания.

– Ну да, ну да.

– Ну они свои деньги тратят?

– Нет, вы знаете, нет такой прямой связи. Во времена Якунина очень серьезно относились к деньгам. Никакого бюджета в 4-5 миллиардов я не имела. Я имела меньше 2 миллиардов рублей. Курс был другой, но дело в том, что я на эти деньги должна была строить арену, которую они [предыдущее руководство] не построили, Малую («Сапсан Арена» – прим. Sports.ru). Мы заново сваривали все несущие конструкции. На футбол было очень мало денег. При этом очень высокая была в футболе конкуренция.

– Вернемся к госфинансированию. Вы считаете, что это нормально, так должно быть?

– К сожалению, у нас нет другого пути заработать деньги. У клубов нет другого пути.

– Надо жить по средствам.

– Что значит «жить по средствам»? Объясняю вам. Два матча в неделю проходят на твоей арене. Что ты заработаешь? Ничего.

На билетах ты не можешь заработать. Пиво тебе продавать не дают. Поэтому у тебя нет спонсоров.

Мы лоббировали возврат пива на стадионы ну просто всеми силами РФС. Потому что когда прекрасный чемпионат мира у нас еще только готовился, ясно было, что пиво будут продавать. Во всем мире его продают, и мы хотели это распространить на чемпионат [России]. У нас ничего не получилось, – сказала Смородская.

РПЛ и ФНЛ нужно не расширение, а структурная реформа, которая сделает клубы прозрачнее