Смородская об иске Фернандеша к «Локо»: «У меня бы он никогда не выиграл»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Олимп Кубок России Мануэл Фернандеш Ольга Смородская деньги Футбол

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выигранный иск экс-полузащитника клуба Мануэла Фернандеша к красно-зеленым.

«У меня бы он никогда не выиграл. Мы выиграли Кубок России, а его вклад в кубковые игры был минимален. Я не хотела его никак поощрять, а в положении о премировании за Кубок было написано, что это решение руководства клуба.

У меня все получили разные премии. Мы с несколькими людьми из тренерского штаба сели и все порешали.

Почему сейчас Фернандеш выиграл? Думаю, в «Локо» не придали этому нужного значения», — сказала Смородская в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Смородская не выплатила Фернандешу 4,35 млн рублей за победу в Кубке России («Чемпионат»)

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