Смородская о чемпионстве «Локомотива»: «Состав я обеспечила. Больше 70% игроков куплены мной»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о своем влиянии на клуб.

– Вы говорили, что имеете непосредственное отношение к чемпионству. Что вы сделали для чемпионского 2018 года?

– Состав обеспечила. Больше 70 процентов игроков были куплены мной. Вот и все. Мы сложили коллектив и сбалансировали состав. Это очень сложная работа. Не только набрать прекрасных, звездных игроков, но и еще чтобы они друг с другом хорошо общались на поле.

– Но главное – это тренер. Вы согласны или нет?

– Тренер – это очень много.

– Тренера, который выиграл чемпионат с «Локомотивом», вы в свое время убрали.

– Он сам ушел.

– Это не вы его уволили?

– Нет, это в мою бытность произошло, но он ушел сам.

– Почему не сложились отношения с Юрием Павловичем?

– Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я не знаю. У меня действительно не сложились отношения с Юрием Павловичем. И наверняка есть и моя вина, и его вина. У нас все было непросто.

– Он в интервью говорил, что вы могли чуть ли не войти в раздевалку и дать установку.

– Никогда ни одному тренеру я не давали никаких установок. Никогда. Потому что результат работы тренера виден на поле. Вот и все.

– Есть легенда, будто вы рекомендовали, что есть футболистам.

– Что касается еды – это было. И разговоры я вела не с футболистами, а с врачами. Как раз с Безугловым, который сейчас является врачом сборной. И вот тогда я ему сказала, что быстрое восстановление – это немедленные углеводы в течение 40 минут после нагрузки. Чтобы не закисали мышцы. Он сказал: «Полностью согласен». И мы стали пиццу давать, сухофрукты сладкие ставить размоченные. Сейчас это делают абсолютно все команды. Первый был «Локомотив», но я тоже это подсмотрела у «Челси», – сказала Смородская в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».