Смородская о чемпионстве «Локомотива»: «Состав я обеспечила. Больше 70% игроков куплены мной»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о своем влиянии на клуб.
– Вы говорили, что имеете непосредственное отношение к чемпионству. Что вы сделали для чемпионского «Локомотива» 2018 года?
– Состав обеспечила. Больше 70 процентов игроков были куплены мной. Вот и все. Мы сложили коллектив и сбалансировали состав. Это очень сложная работа. Не только набрать прекрасных, звездных игроков, но и еще чтобы они друг с другом хорошо общались на поле.
– Но главное – это тренер. Вы согласны или нет?
– Тренер – это очень много.
– Тренера, который выиграл чемпионат с «Локомотивом», вы в свое время убрали.
– Он сам ушел.
– Это не вы его уволили?
– Нет, это в мою бытность произошло, но он ушел сам.
– Почему не сложились отношения с Юрием Павловичем?
– Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я не знаю. У меня действительно не сложились отношения с Юрием Павловичем. И наверняка есть и моя вина, и его вина. У нас все было непросто.
– Он в интервью говорил, что вы могли чуть ли не войти в раздевалку и дать установку.
– Никогда ни одному тренеру я не давали никаких установок. Никогда. Потому что результат работы тренера виден на поле. Вот и все.
– Есть легенда, будто вы рекомендовали, что есть футболистам.
– Что касается еды – это было. И разговоры я вела не с футболистами, а с врачами. Как раз с Безугловым, который сейчас является врачом сборной. И вот тогда я ему сказала, что быстрое восстановление – это немедленные углеводы в течение 40 минут после нагрузки. Чтобы не закисали мышцы. Он сказал: «Полностью согласен». И мы стали пиццу давать, сухофрукты сладкие ставить размоченные. Сейчас это делают абсолютно все команды. Первый был «Локомотив», но я тоже это подсмотрела у «Челси», – сказала Смородская в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».