Семак о месте проведения матча Кубка со «Спартаком»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»

Главный тренер Сергей Семак высказался о месте проведения 1/2 финала Олимп Кубка России со «Спартаком».

На данный момент хозяин поля не определен, так как в регламенте турнира не описан порядок выбора.

«Я не буду комментировать место проведения полуфинального матча. Очевидно, что мы имеем дело с человеческой ошибкой.

Все прекрасно понимают, по какому регламенту проводились матчи Кубка России. И матч 1/4 финала в Химках тоже проводился по регламенту, который давно все знают.

Думаю, ошибка, которая была допущена, будет скорректирована, и мы будем играть по правилам, которые давно все знают. По которым и проводился, и проводится этот Кубок России», – заявил Семак.

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Никто не знает, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано