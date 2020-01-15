Семак о месте проведения матча Кубка со «Спартаком»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о месте проведения 1/2 финала Олимп Кубка России со «Спартаком».
На данный момент хозяин поля не определен, так как в регламенте турнира не описан порядок выбора.
«Я не буду комментировать место проведения полуфинального матча. Очевидно, что мы имеем дело с человеческой ошибкой.
Все прекрасно понимают, по какому регламенту проводились матчи Кубка России. И матч 1/4 финала в Химках тоже проводился по регламенту, который давно все знают.
Думаю, ошибка, которая была допущена, будет скорректирована, и мы будем играть по правилам, которые давно все знают. По которым и проводился, и проводится этот Кубок России», – заявил Семак.
Федун об игре Кубка с «Зенитом»: «Хотел бы, чтобы хозяев определила жеребьевка, раз пункта не прописано»
Медведев об игре Кубка со «Спартаком»: «Не вижу другого варианта, кроме проведения матча в Санкт-Петербурге»
Никто не знает, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано