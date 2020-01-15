Юрист Прокопец о полуфинале Кубка: «Сейчас больше аргументов, чтобы провести матч в Питере»

Юрист Михаил Прокопец поделился мнением о ситуации с местом проведения полуфинала Олимп Кубка России между и «Спартаком».

«Какое бы решение ни приняли в РФС, одна из сторон будет недовольна. Это проблема организатора. Должен быть подготовлен документ, в котором все было бы прописано и все было бы понятно. Такого документа нет. Но если вы пошли по пути определения хозяина матча по количеству домашних игр до этого, то надо ему следовать.

Здесь работает принцип аналогии. Если в 1/8 и даже в 1/4 определяли хозяев этим способом, хотя регламент был прописан только до 1/8, то скажи, что действуешь по этому же принципу. Ведь тут можно увидеть двойную аналогию: определение хозяев 1/8 и определение хозяев в матче «Химки» — «Торпедо».

Поэтому сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьевку. Чтобы сделать жеребьевку, то надо будет и сыгранный матч «Химки» — «Торпедо» ставить под вопрос. Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени.

Но проблема возникла из-за того, что регламент РФС составлен некорректно. Но раз так случилось, то стоит применять аналогию», — сказал Прокопец.

Никто не знает, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано