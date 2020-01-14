Оздоев о столкновении фанатов в Грозном: «Зная местную культуру, понял, чего хотят болельщики. Передал информацию нашим»

Полузащитник Магомед Оздоев прокомментировал инцидент с болельщиками на матче 1/4 финала Олимп Кубка России с (2:1, дополнительное время).

В концовке игры началась потасовка между болельщиками после того, как группа фанатов «Зенита» разделась по пояс.

– Когда игра была остановлена из-за того, что вираж «Ахмата» побежал к гостевому сектору, вы тоже рванули в гущу событий. Что там происходило и что там делали вы?

– Зная местную культуру и язык, я поговорил с представителями службы безопасности, понял, чего хотят местные болельщики и в чем проблема. Передал информацию нашим болельщикам. Они тоже поняли, в чем дело. И дальше никаких проблем не возникло - игра спокойно продолжилась.

– Поделитесь впечатлениями от кубковой встречи с «Ахматом» в целом?

– Очень хорошая игра получилась. Зрителям, думаю, понравилось. 120 минут, много борьбы. Мы могли забивать больше, но так получилось, что два раза поразили ворота соперника.

– Что главным образом встряхнуло «Зенит» после того, как «Ахмат» повел 1:0?

– До пропущенного гола игра легко, наверное, давалась. Все шло к тому, что мы скоро забьем. И в первом тайме моменты создавали, и второй начали хорошо.

Но тут этот нелепый 11-метровый, который я заработал. Абсолютно не хотел касаться Бериши, но так получилось. Бериша постоянно ищет такие моменты, он очень неприятен в штрафной.

Но, как бы там ни было, все это очень встряхнуло нас. Поняли, что надо добавлять в темпе. И, несомненно, помогли ребята, которые вышли на замену. Олег Шатов и Юрий Жирков, который показывает классную игру вне зависимости от возраста.

В итоге мы прибавили и заслуженно победили, – сказал Оздоев.

В Грозном полыхнуло из-за голых торсов: болельщики «Ахмата» побежали на фанов «Зенита», было страшно