Алексей Миранчук об удалении Семина: «Где-то судья, где-то еще что-то, набралось по моментам, и Юрий Палыч не выдержал»

Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия судьи Евгений Турбин Алексей Миранчук Чемпионат.com Футбол

Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал удаление главного тренера команды Юрия Семина в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0).

«По каким критериям вы определили, что после удаления Семина мы заиграли лучше? Во втором тайме мы чуть потеряли контроль мяча. Когда играешь, ты зациклен на матче. Но когда тренера удаляют, немного по-другому все воспринимаешь, нет главного человека.

Могли дожать в конце. В таких играх тяжело контролировать эмоции. Где-то судья, где-то еще что-то, набралось по моментам, и Юрий Палыч не выдержал.

Когда не забил в конце, понимал, что мог поставить точку и решить игру», — сказал Миранчук.

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