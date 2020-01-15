Алексей Миранчук об удалении Семина: «Где-то судья, где-то еще что-то, набралось по моментам, и Юрий Палыч не выдержал»

Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал удаление главного тренера команды Юрия Семина в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против (0:0).

«По каким критериям вы определили, что после удаления Семина мы заиграли лучше? Во втором тайме мы чуть потеряли контроль мяча. Когда играешь, ты зациклен на матче. Но когда тренера удаляют, немного по-другому все воспринимаешь, нет главного человека.

Могли дожать в конце. В таких играх тяжело контролировать эмоции. Где-то судья, где-то еще что-то, набралось по моментам, и Юрий Палыч не выдержал.

Когда не забил в конце, понимал, что мог поставить точку и решить игру», — сказал Миранчук.

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