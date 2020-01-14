«Тинькофф Банк» хотел спонсировать сборную России. Стороны не договорились

«Тинькофф Банк» мог стать спонсором сборной России, рассказал медиадиректор компании Михаил Горбунцов.

«Мы рассматривали вариант со спонсорством сборной России», – сказал Горбунцов ТАСС.

«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором РПЛ. О контракте официально было объявлено сегодня на пресс-конференции в Москве. Сам Олег Тиньков ранее в инстаграме заявил, что не собирается ходить на матчи РПЛ, но банк может тратить бюджет на маркетинг так, как считает нужным.

«Олег Тиньков как частное лицо может делать какие угодно заявления. В принятии решения Олег не принимал никакого участия. При этом Тиньков – активный спортсмен, спонсирует велокоманду.

Изначально Тиньков принимал участие в переговорах, когда речь шла о спонсорстве сборной России. Но там не договорились», – цитирует Горбунцова «Р-Спорт».

О том, что у Премьер-лиги появится новый титульный спонсор – «Тинькофф Банк» – первым сообщил Betting Insider.

Новое название чемпионата России – Тинькофф РПЛ. Впервые за полтора года у лиги появится титульный спонсор

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