«375 млн рублей не столь великие деньги для нашего чемпионата». Григорий Иванов про контракт с «Тинькофф Банком»

Президент Григорий Иванов рассказал о сумме контракта РПЛ с новым титульным спонсором «Тинькофф Банком».

«Конечно, 375 миллионов рублей [в год] для нашего чемпионата не столь великие деньги, но банк предложил такую сумму, и мы согласились.

Ничего страшного нет, посмотрим, каким будет сотрудничество, это же не на всю жизнь. Понравится «Тинькофф Банк», может и дальше будет контракт на большую сумму.

Разногласий никаких не было при обсуждении. Будет какая-то нашивка на форме, не думаю, что это как-то повлияет на других спонсоров.

Не так много людей в России хотят вкладывать деньги в футбол, поэтому контракт нужный», – сказал Иванов.

О том, что у российской Премьер-лиги появится новый титульный спонсор – «Тинькофф Банк» – первым сообщил Betting Insider.

Новое название чемпионата России – Тинькофф РПЛ. Впервые за полтора года у лиги появится титульный спонсор

Олег Тиньков: «Российские футболисты выглядят как какие-то обсосы»

Олег Тиньков: «Если раньше футболисты выглядели как обсосы, то сейчас играют как обсосы»