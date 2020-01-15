Прядкин о контракте с «Тинькофф Банком»: «Выбран тренд на сокращение госфинансирования»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал подписание контракта с «Тинькофф Банком».

«Многие знают, что почти полтора года назад мы провели ребрендинг. Нам понадобилось время, чтобы осмыслить продукт для продажи.

Появилось предложение, нашим титульным партнером становится «Тинькофф».

Переговоры начались еще до начала сезона, они были непростые. Мы гордимся тем фактом, что РПЛ вступает в тесный контакт с еще одним партнером.

Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Работа, которую мы начали несколько лет назад, начинает приносить свои плоды», – сказал Прядкин.

О том, что у российской Премьер-лиги появится новый титульный спонсор – «Тинькофф Банк» – первым сообщил Betting Insider.

Соглашение предусматривает переименование чемпионата России. Турнир будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Журналист Сергей Егоров утверждал, что контракт будет подписан сроком на 2,5 года – на 350 млн рублей в год – и вступит в силу с весны.

Новое название чемпионата России – Тинькофф РПЛ. Впервые за полтора года у лиги появится титульный спонсор

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