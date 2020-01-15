Неймар отказался выйти на тренировку «ПСЖ» в середине февраля (L’Équipe)

Нападающий Неймар нарушил дисциплину в .

28-летний бразилец 12 февраля не принимал участия в матче 1/4 финала Кубка Франции против «Дижона» (6:1).

На следующий день он должен был на базе клуба принять участие в тренировке с другими футболистами, пропустившими эту игру.

Однако Неймар, пропустивший четыре матча, отказался выйти на занятие и заявил тренеру Томасу Тухелю, что ему «нужно отдохнуть», сообщает Sport Bild со ссылкой на L’Équipe.

В качестве возможной причины такого поведения называют слова Тухеля после выезда к «Дижону» о том, что он не уверен, сможет ли Неймар сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Неймар уже чувствовал, что он готов играть, и был недоволен действиями клуба. После матча в Германии он заявил: «Я был готов, но «ПСЖ» боялся, что я получу травму. Мне же и сделали хуже».

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