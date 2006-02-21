Окружение Неймара опровергло слова Месси о том, что бразилец очень хочет вернуться в «Барсу»

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Окружение нападающего «ПСЖ» Неймара отреагировало на слова форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

32-летний капитан «Барсы» дал большое интервью, в котором, в частности, сказал: «Неймар очень хочет вернуться в «Барселону». Месси добавил, что и сам хотел бы возвращения бразильца в каталонский клуб.

Окружение Неймара с удивлением отреагировало на высказывания аргентинца, заявив, что эти слова «не соответствуют действительности» и скорее выражают желания самого Месси.

Утверждается, что Неймар хотел вернуться в «Барсу» 6 месяцев назад, но сейчас это не так.

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