Олег Тиньков: «Не собираюсь смотреть футбол, но если «Тинькофф» решил спонсировать РПЛ, прекрасно! Я не принимаю операционных решений в банке»

Олег Тиньков, учредитель «Тинькофф Банка», прокомментировал информацию о возможном спонсорстве российской Премьер-лиги.
«Чуть ниже вы можете прочесть мой пост про «Тиньков» vs «Тинькофф». «Тинькофф» станет ни «Тиньков» (авторское изложение сохранено – прим. Sports.ru) – журналисты, уясните уже наконец.
Эта ситуация, я, правда, не уверен, [но] если «Тинькофф» действительно подписал этот контракт, прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением «Зенита», все-таки я из Питера, и это правда единственная евро-уровня команда.
Но «Тинькофф Банк» так решил, у банка миллионы владельцев карт, и это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял... прекрасно! У «Тинькофф» бюджет на маркетинг и спонсорство 10 млрд в 2020-м – пусть как хотят, так и тратят...
Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради, Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше)... но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже... я всего лишь акционер! И как и вы, покупаю и продаю акции через «Тинькофф Инвестиции»... я не лезу в управление!
Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз (председатель совета директоров банка – прим. Sports.ru) полюбил российский футбол; а я пока смотрю английскую Премьер-лигу», – написал Тиньков.
О готовящейся сделке между «Тинькофф Банком» и РПЛ первым сообщил Betting Insider. Контракт будет рассчитан на 300 миллионов рублей в год.
Соглашение предусматривает переименование чемпионата России. Турнир будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».
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Чуть ниже, вы можете прочесть мой пост про «ТинькоВ» vs “ТинькоФФ».. ТИНЬКОФФ станет ни ТИНЬКОВ- журналисты, уясните уже наконец 🤯 Эта ситуациях, я правда не уверен, если #Тинькофф действительно подписал этот контракт, прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну за исключением «Зенита», все таки я из Питера и это правда единственная евро- уровня команда💪. Но #тинькоффбанк так решил, у банка миллионы владельцев карт #тинькоффблэк и это болельщики футбола и банк их хочет поддержать, как я понял.. прекрасно! У Тинькофф бюджет на маркетинг и спонсорство 10млрд в 2020 – пусть как хотят так и тратят ... Но все мои слова от 2014 остаются в силе (справедливости ради Дюков, Галицкий и кто там ещё делают российский футбол конечно лучше ☝️).. но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже.. я всего лишь акционер! И как и вы покупают и продаю акции через #тинькоффинвестиции ... я не лезу в управление! Наверное наш англичанин Оливере Хьюз полюбил российский футбол 😂; а я пока смотрю английскую премьер лигу✌️