Директор «Ман Сити» об УЕФА: «Все выглядит так, будто дело не в справедливости, а в политике»

Исполнительный директор Ферран Сориано высказался о процессе взаимодействия с по делу об отстранении клуба от Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

«Мы сотрудничаем [c УЕФА] в этом процессе. Мы предоставили большой список документов и свою поддержку. По нашему мнению, это является неопровержимым доказательством того, что обвинения ложны.

Было непросто, потому что мы делали это в контексте информации, просочившейся в СМИ, в контексте ощущения, что на каждом шагу нас считали виновными еще до того, как что-то начали обсуждать.

Мы предоставили доказательства. Но в итоге следственная палата ФФП больше полагалась на украденную переписку, информация в которой была вне контекста, чем на все другие доказательства того, что на самом деле произошло. Я думаю, что то, как мы себя чувствуем, нормально.

В конечном счете, основываясь на нашем опыте и нашем восприятии, все выглядит так, будто дело не столько в справедливости, сколько в политике.

Надеюсь, что все разрешится до лета. До тех пор будем вести дела как обычно», – сказал Сориано.

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