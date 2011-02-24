Клубы АПЛ считают, что «Ман Сити» должны наказать за нарушение ФФП, но не хотят, чтобы клуб вылетел

Соперники «Манчестер Сити» по английской Премьер-лиге считают, что клуб должен быть наказан и во внутренних турнирах за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Сити» был отстранен от выступления в еврокубках на два сезона и не сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, если апелляция клуба не будет удовлетворена в .

По мнению клубов АПЛ, с представителями которых пообщался The Athletic, вдобавок ко всему, трансферная политика после того, как клуб был приобретен шейхом Мансуром, значительно повлияла на повышение цен на трансферном рынке.

Тем не менее наказание «Сити» понижением в классе клубы Премьер-лиги считают чрезмерным, так как выступление команды положительно влияет на турнир и его бренд.

Возможно, ряд прямых конкурентов «горожан» будет настаивать на серьезном наказании, остальные клубы считают, что лига не должна прислушиваться к их мнению и принять независимое решение.

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