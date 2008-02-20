Месси о конфликте с Абидалем: «Я не мог позволить спортивному директору так атаковать меня»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался на тему конфликта со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

- Считают, что роль Абидаля в отставке Вальверде была большой. Что произошло, если Абидаль сказал то, что он сказал, и как это было принято в раздевалке?

– Я не знаю, что с ним произошло, и почему он это сказал. Но я ответил на его слова, потому что почувствовал себя атакованным.

О команде говорят слишком многое: что игроки увольняют и назначают тренеров, приводят в клуб игроков. Особенно это касается меня.

Как будто у меня большое влияние, и я принимаю решения. И мне было неприятно, что подобное сказал человек из клуба, спортивный директор.

Мне кажется безумием ставить игроков в центр такого решения, как отставка тренера. Абидаль – человек, который принимает решения. Он должен взять на себя ответственность.

Вот почему я высказался, желая прояснить это. Я считаю, что не должен был позволить спортивному директору атаковать меня таким образом.

- Было ли вам больно от этого как Лео Месси и как капитану? У вас были особенные отношения с Вальверде. Когда его уволили, он сказал, что высоко оценивает свою работу. Слова Абидаля задели вас как человека и как капитана команды?

– С обеих сторон. Во-первых, потому что он высказался в адрес всех игроков. Именно поэтому я сказал ему назвать конкретные имена и сказать, кто это был.

На личном уровне меня это также задело. Я уже говорил об этом выше. Много говорят о том, что я принимаю решения и руковожу процессом, но это неправда. В этом причина, – сказал Месси.

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