Крал о судействе: «Матч с «Зенитом» в Петербурге получился странным»

Полузащитник Алекс Крал высказался об игре в чемпионате России.

– Кто из россиян-соперников по-настоящему впечатлил вас?

– Хорошо помню игру с в первом круге, перед которой меня представили болельщикам. Я отправился на трибуны, а в составе петеребуржцев в тот вечер ярко смотрелся опорник на позиции шестого номера. Не помню его имени (Магомед Оздоев – прим. Sports.ru). Артем Дзюба, конечно, тоже в полном порядке. Вообще в России полно квалифицированных футболистов.

– Что вас удивило в РПЛ на первых порах?

– Поразило количество болельщиков на трибунах. «Спартак» регулярно собирает 30-40 тысяч в зависимости от места проведения матча. На домашние встречи «Славии» приходит 19 тысяч, больше стадион просто не вмещает. Но на выезде на нас приходило всего 3-5 тысяч.

– В первой части сезона было очень много судейских скандалов. Вас это удивило?

– В Чехии происходит то же самое. Это судейство. Но матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге действительно получился странным, ведь судья не разобрался в спорных эпизодах, несмотря на возможность посмотреть повтор. Что поделаешь, такое случается.

– Постоянно появляются слухи об интересе к вам со стороны иностранных клубов.

– В предыдущих интервью говорил, что к переходу в топ-лигу нужно быть готовым во всех смыслах. У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Летом состоится чемпионат Европы, на который надеюсь поехать. Хорошее выступление там может приблизить к выгодному предложению из сильного первенства. Но, повторюсь, чтобы куда-то уехать, должно совпасть сразу несколько факторов.

– Ранее вы говорили, что Англия – ваша маленькая мечта. До сих пор в первую очередь хотите именно туда?

– Безусловно. Но не исключаю, что всю карьеру или большую ее часть проведу в «Спартаке». Все зависит от ситуации и момента, – сказал Крал.

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