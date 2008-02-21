Алекс Крал: «Спартак» – самый большой клуб в России. О нем знают во всем мире»

Полузащитник Алекс Крал высказался об РПЛ.

– Еще недавно она (РПЛ) занимала шестую строчку в рейтинге УЕФА, это хороший чемпионат. Из России куда проще пойти на повышение. Кроме того, я перешел не куда-то, а в «Спартак» – самый большой клуб в вашей стране. О нем знают во всем мире.

Также меня заинтересовал проект, который здесь строят. Красно-белые решили создавать новую команду с молодыми футболистами. Я молодой, и для меня важно получать много практики. Переезжая в Москву, понимал, что здесь получу ее.

– Но при этом, отправляясь в молодую команду, вы должны были понимать, что ей понадобится время на становление.

– Вы абсолютно правы. Молодым игрокам свойственна нестабильность, один матч они могут провести на великолепном уровне, а следующий сыграть плохо. Зато у нас есть огромная мотивация, которая поможет достичь успеха. Нами руководит классный тренер, мы хорошо работаем. Верю – мы можем добиться многого.

– После чешской лиги скорости РПЛ казались космическими?

– Не сказал бы, что они кардинально выше. Все-таки чешские команды тоже выступают в еврокубках. Со «Славией» в плей-офф Лиги Европы я, например, играл против «Челси» и «Севильи», а последней даже забивал. Но в РПЛ в среднем футболисты обладают большим индивидуальным мастерством, они быстрее обрабатывают мяч и играют в одно касание.

– «Спартак» заплатил за вас круглую сумму. Дороже из чемпионата Чехии покупали только Томаша Росицки. Это накладывает дополнительную ответственность?

– С одной стороны, это действительно большая сумма, с другой – вопрос взаимоотношений двух клубов. Да, для чешской лиги 12 млн евро – серьезные деньги, но для меня это неважно. Куда важнее, как я выступаю и какой уровень игры демонстрирую. А все эти миллионы на меня не давят, – сказал Крал.